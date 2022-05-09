İç çamaşırı çalarken yakalanan kadın kasiyere bıçak çekti

Antalya'da bir zincir marketten iç çamaşırı çaldığı ileri sürülen kadın, kendisini yakalayıp üzerini aramak isteyen kasiyere bıçak çekti. Polis tarafından gözaltına alınan kadın, ekip aracında gözyaşlarına boğuldu.

Markete giren E.B. (28) alışveriş yaparken aldığı iç çamaşırları çantasına koyup kasaya yöneldi. Diğer aldığı ürünlerin ücretini kasada ödeyen E.B.'nin hareketlerinden şüphelenen kasiyer, marketten çıktığı sırada E.B.'nin yanına gelerek üzerini aradı, ardından çantasındaki iç çamaşırları gördü. KELEBEK BIÇAKLA TEHDİT ETTİ

Yaşanan arbedede E.B., üzerindeki kelebek tabir edilen bıçakla kasiyeri kendisini bırakması için tehdit etti. Diğer market çalışanlarının araya girmesiyle şüpheli kadın tekrar içeriye alınırken, olay yerine polis çağrıldı. KASİYER ŞİKAYET EDİNCE GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, E.B.'yi ekip otosuna bindirdi. Sürekli ağladığı gözlenen kadın, kasiyerin şikayeti üzerine gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İHA