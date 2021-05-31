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İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı

İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı

İstanbul Tuzla'da yıkadığı çamaşırları oturdukları apartmanın damına asan genç kadın, kendisinin ve kızının iç çamaşırlarının olmadığını fark etti. Bunun üzerine dama kamera yerleştiren kadın, görüntüleri izleyince büyük şok yaşadı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde 36 yaşındaki S.Ç. isimli genç kadının ikamet ettiği aile apartmanında akılalmaz bir olay yaşadı. İddiaya göre genç kadın, yıkadığı çamaşırları kurumaları için binanın damına astı. Bir süre sonra çamaşırları toplamaya giden S.Ç., kendisinin ve kızının iç çamaşırlarının olmadığını fark etti.

Kamera gerçeği ortaya çıkardı

Sabah Gazetesi'nden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; yaşadığı büyük şokla ne yapacağını bilemeyen genç kadın, çamaşırları astığı dama kamera taktırmaya karar verdi. Kamera takıldıktan sonra ise izledikleri görüntüler aileyi şaşkına çevirdi. S.Ç. isimli genç kadın, kayıp olan çamaşırları karşı dairelerinde oturan eşinin amcasının oğlunun aldığını gördü. Bunun üzerine genç kadın, 27 yaşındaki amca oğlu E.Ç.'den şikayetçi oldu.

3 yıla kadar hapsi isteniyor

Şikayet üzerine amca oğlu E.Ç. hakkında 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Amca oğlu ise ifadesinde düzenli bir cinsel hayatı olmadığı için böyle bir hareket yaptığını söyledi. Sanığın yargılanmasına İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

Sabah

Etiketler istanbul tuzla iç çamaşırı hırsızı sapık
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