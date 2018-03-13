İstanbul'da sular ne zaman gelecek ?
İstanbul'da sular ne zaman gelecek ?
Turistler kriz dinlemedi ! Yüzde 90 arttı
Turistler kriz dinlemedi ! Yüzde 90 arttı
Görevden alınan Tillerson'dan ilk açıklama geldi
Görevden alınan Tillerson'dan ilk açıklama geldi
Belediyelerde zaman kaybına son: e-Belediye
Belediyelerde zaman kaybına son: e-Belediye
İşte uçan taksi... İlk kez görücüye çıktı
İşte uçan taksi... İlk kez görücüye çıktı
BMC'den Katar ordusuna zırhlı araç satışı !
BMC'den Katar ordusuna zırhlı araç satışı !
Beyaz Saray'da deprem ! Dışişleri Bakanı görevden alındı
Beyaz Saray'da deprem ! Dışişleri Bakanı görevden alındı
İnşaatta göçük faciası ! Ölü ve yaralılar var
İnşaatta göçük faciası ! Ölü ve yaralılar var
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 13 Mart 2018 23:41

İçeriye girince dehşete düştü !

Samsun'da 16 yaşındaki lise öğrencisi genç silahla intihar etti.

İçeriye girince dehşete düştü !
A+ A-

Samsun’da 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi silahla kendini vurarak intihar etti.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Büyükcami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılırmak Lisesi 3. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki M.T.H. girdiği bunalım sonucu evlerinde çenesine dayadığı tabancayı ateş ederek intihar etti. Ailesi çocuklarından haber alamayınca iş yerinde çalışan elamanı eve gönderdi. Eve gelen iş yeri çalışanı kapıyı açıp içeri girdiğinde M.T.H.’yi yerde kanlar içinde yatarken buldu ve aileye haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri M.T.H.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
 
Gencin kendi halinde bir çocuk olduğu evde kaldığı süre içerisinde bilgisayarda sürekli oyunoynadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

intihar , samsun , öğrenci , lise
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM