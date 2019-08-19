İçine bomba koydukları oyuncak ayıyla yakalanan teröristler tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 8 Suriye uyruklunun içinde bulunduğu hafif ticari aracın bagajındaki çantada, oyuncak ayı içine gizlenmiş 500 gram patlayıcının YPG/PKK'lılar tarafından ülkeye eylem amaçlı gönderildiği tespit edildi. Örgütten bomba eğitimi aldığını ve söyledikleri yerde uzaktan kumanda ile eylem yapacağını sorgusunda itiraf eden 'Mahmud Ahmet' kod adlı Halaf Casım Hasan (22) ile ona bombayla ülkeye giriş yapmasını sağlayan Wisam İnad (33) ve Ahmet Esvad çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise Şanlıurfa'ya gönderildiği öğrenildi.



Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ağustos günü saat 01.00 sıralarında, Ereğli-Konya yolundaki dinlenme tesisi önünde yaptıkları rutin kontrol sırasında, şüphe üzerine Suriye uyruklu Wisam İnad'ın (33) kullandığı hafif ticari aracı durdurdu. Adana'dan Konya'ya giden ve içinde 1'i çocuk, 3'ü kadın 8 kişinin olduğu araçta arama yapan polisler, bagajdaki sırt çantasında bulunan oyuncak ayı içine gizlenen 500 gram patlayıcı madde ele geçirdi. Etkisini artırmak için bilyeyle güçlendirildiği ve cep telefonu ile uzaktan kumanda edilebildiği belirlenen patlayıcı, Konya Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bomba uzmanı ekiplerince incelemeye alındı.



Sürücü ile birlikte araçta bulunan Abdurrazak El Mutıh (29), Selmen El Mutıh (18), Esma El İnad (20), Zekiye El Nevay (59), Abdulrezzak El Hamdu (22) ve 'Mahmud Ahmet' kod adlı Halaf Casım Hasan isimli terörist gözaltına alındı. Yanlarında Melek El Hamdu (2) adlı çocuğun da bulunduğu şüphelilerin, kendilerine aile görünümü vererek, kontrol noktalarından kolaylıkla geçmeyi planladıkları belirtildi. Şüpheliler, Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek, sorguya alındı.



2 AY ÖNCE ÖRGÜTE KATILMIŞ

'Mahmud Ahmet' kod adlı Halaf Casım Hasan isimli terörist, sorgusunda 2 ay önce örgüte katıldığını, Ayn el-Arab'daki eğitim kampında YPG/PKK'lı teröristler tarafından eğitildiğini, bomba ve çeşitli makineli silahları kullanma eğitimi aldığını söyledi. Halaf Casım Hasan, "2 ay önce örgüte katıldım. YPG/PKK, bölgede yaşayan Suriyeli Arapları 'zorunlu askerlik hizmeti' adı altında zorla silah altına alıyordu. YPG'liler bana eylem yaptığım taktirde bu askerlik görevinden muaf tutulacağımı söyledi. Beni bununla ikna ettiler. YPG'li yöneticiler bana eylem yapacağım yerin fotoğraflarını gösterdi. Oyuncak ayı içine gizlenmiş ve cep telefonu ile uzaktan kumanda edilebilen bombayı da verdiler. Ben kampta 15 gün boyunca bomba eğitimi aldım. Eylem yapılacak yere gittiğimde bombanın kablolarını bağlayıp tuvalete bırakacaktım. Eylemden sonra da Suriye'ye dönmeyi planlıyordum. Üzerimde yakalanan dolar ve Türk paraları da YPG/PKK'lılar tarafından bana verildi" dedi.



TERÖRİST VE YARDIMCILARI TUTUKLANDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Halaf Casım Hasan ile bombayla ülkeye giriş yapmasını sağladıkları ve bağlantılarını kurdukları tespit edilen Wisam İnad ve Ahmed Esvad çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise Şanlıurfa'ya gönderildikleri öğrenildi.