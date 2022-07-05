İçişleri 8 suç grubuna günaydın dedi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonu ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Bakan Soylu operasyonda 214 şüpheli için gözaltı kararı bulunduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Tütün mamulü, makaron kaçakçılığı yapan suç gruplarına operasyon yapıldı. 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

'Nefes' adını verdiğimiz operasyonu başlattığımızı duyurmak istiyorum.

Kaçak sigaraya karşı gerçekleşen bu mücadelede, yeni bir alana yönelen organize suç örgütleri, burada dolu ve boş makaron ile 35.2 milyondan, 2021 sonu itibariyle 1 milyar 754 milyon makarona ulaşmıştır. Yani bu esas itibariyle önemi bir sayıdır. Ve burada boşluk bulmaya çalışan bu suç örgütleriyle beraber ciddi bir mücadele gerçekleştirilmektedir.

Son 5 yılın toplamında ise 2020-2021 ve son altı ay olmak üzere son beş yılın ortalaması ise 5 milyar makaron civarındadır.