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İçişleri Bakanı Yerlikaya: ''6 ayda 166 kadın uğradığı şiddet sonucu öldü''

İçişleri Bakanı Yerlikaya: ''6 ayda 166 kadın uğradığı şiddet sonucu öldü''
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Türkiye'de neredeyse her gün yeni bir kadın cinayeti yaşanmaya devam ediyor. İçişlerİ Bakanı Ali Yerlikaya; 2023 yılında 308 kadının, 2024 yılının ilk 6 ayında ise 166 kadın şiddet sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), 2024 yılının ilk altı ayına ait kadın cinayetleri bilançosunu paylaştı. Platformun verilerine göre, 2024 yılının ilk 6 ayında 117 kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirirken 205 kadın ise öldürüldüğünü açıklamış, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim devletin kadın cinayetleriyle ilgili verileri tutmamasının eleştirmişti. 

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Komisyonun bugünkü toplantısına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bakan yardımcıları ve bürokratlar da katıldı.

Yerlikaya, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kıymetli üyelerine, Bakanlığımızın ‘Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alanındaki Politikaları’yla ilgili yaptığı çalışmaları, yürüttüğü projeleri aktardık.

Kadın-erkek fırsat eşitliğini ülkemizin ilerlemesi ve gelişmesi için temel bir gereklilik olarak görüyoruz.

İçişleri ailesi olarak 600 bin personele sahibiz. 2024 yılında kadın personel sayımız toplam personel sayımızın yüzde 10’ununa ulaştı. Önümüzdeki yıllarda bu oran inşallah daha da artacak.

Üzerinde büyük bir hassasiyetle durduğumuz konuların başında kadına şiddet geliyor.

2023 yılında 308 kadın uğradığı şiddet nedeniyle maalesef hayatını kaybetti.

2024 yılının ilk 6 ayında ise 166 kadın maalesef yaşamını yitirdi. Şiddetin her türlüsünü olduğu gibi kadına yönelik şiddeti de asla ve asla kabul etmiyoruz.

Bu konunun çözümüne yönelik de her türlü çalışmayı, girişimi en güçlü şekilde destekliyoruz.

Elektronik kelepçe projesiyle yüksek riskli pek çok olası şiddet vakasını önlemeyi başardık.

1 Temmuz 2024 itibarıyla aktifte 689 vaka Elektronik İzleme Merkezince aktif olarak izlenmektedir.

2023 yılında elektronik kelepçe kapasitemiz 1000’di. Bunu yüzde 50 artırarak 1500’e çıkardık.

“KADES” uygulamamız da bu alanda verdiğimiz mücadelede çok önemli bir yere sahip.

Hayata geçirildiği günden bugüne 6 milyon 597 bin kişi tarafından indirilen KADES uygulamasında 1 milyon 219 bin ihbar alındı. Bu ihbarlar en hızlı şekilde değerlendirildi ve en yakın güvenlik birimlerimizce müdahalede bulunuldu.

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Etiketler Ali Yerlikaya kadına şiddet kadın cinayeti İçişleri Bakanlığı
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