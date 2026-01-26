İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu... Özel Harekat ''lavaş ekmek çetesi''ni çökertti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mersin'de düzenlenen bir operasyonda 38 kişinin yakalandığını duyururken, suç örgütünün lavaş ekmeği üreten işletmeleri hedef alarak kurşunlama, tehdit ve baskı uyguladığı açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de B.T.Organize Suç Örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi ve örgütün elebaşı dahil 38 şüpheli yakalandı.

Elebaşıyla birlikte 17 örgüt üyesi tutuklanırken, 19 şüpheli için ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü aktarıldı.

Yerlikaya açıklamasında, "Suçtan elde edildiği tespit edilen 23 araca ve 5 yıl içinde toplam 10 Milyar 761 Milyon TL’lik hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konuldu" dedi.

Yerlikaya açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce projeli dosya kapsamında düzenlenen operasyonda;

Organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla, lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik; Tehdit ve baskı yaptıkları, 2 Kasten yaralama olayına karıştıkları, İş yeri ve lavaş üreten kişilere karşı 10 kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine tahammülümüz yok! Huzuru tesis etmek için de; yer, zaman ve mekân ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum"