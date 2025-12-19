  1. Anasayfa
  İçişleri Bakanı Yerlikaya korkunç kazanın görüntülerini yayınlayarak yeni trafik cezasını duyurdu!

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı ışıkta geçip trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kişiye çarpan sürücünün yakalandığını bildirerek yeni Trafik Kanunu ile bu ihlale verilecek cezayı açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir paylaşım yaparak geçen yıl kırmızı ışık ihlali yüzünden 137 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Edirne'de kırmızı ışıkta durmayan motosiklet sürücüsünün, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptığını ifade eden Yerlikaya, "Geçen hafta Edirne'de kırmızı ışıkta geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşımıza çarpan B.Ü. isimli sürücü yakalandı. Gereği yapıldı." bilgisini paylaştı.

Geçen yıl her gün kırmızı ışık ihlali nedeniyle 5 bin 450 idari yaptırım cezasının uygulandığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yeni Trafik Kanunu teklifine göre kırmızı ışıkta geçen sürücülerin üçüncü kez ihlalinde 30 gün, dördüncü kez ihlalinde 60 gün, beşinci kez ihlalinde 90 gün sürücü belgesini geri alacağız. Altıncı kez ihlalde ise sürücü belgelerini iptal edeceğiz. Kırmızı ışıkta geçmek yalnızca bir kural ihlali değil vatandaşlarımızın hayatına kast eden bir sorumsuzluktur."

 

