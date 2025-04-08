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  4. İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yeni ''gereği yapıldı'' paylaşımı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yeni ''gereği yapıldı'' paylaşımı

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İstanbul Şişli'de biri hamile bir kadın olmak üzere 2 kişinin korkunç bir şekilde öldürülmesinin ardından 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul Şişli'de dün bir binanın zemin katındaki dairede silahlı saldırıda hamile olan bir kadınla birlikte bir kişi öldürülmüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Gereği yapıldı" diyerek yaptığı açıklamaya göre olayla ilgili 5 kişi yakalandı.

4 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi, bir şüpheli ise "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Etiketler hamile kadın cinayet gereği yapıldı Ali Yerlikaya
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