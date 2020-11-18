İçişleri Bakanlığı: 1 örgüt mensubu teslim oldu

Bakanlıktan yapışan açıklamada "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan (1) örgüt mensubu, bugün Kilis'te güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristin, 7 yıldır örgüt içerisinde olduğu ve Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlendi.

Böylelikle; 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 203'e ulaşmış oldu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.