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  4. 18 Kasım 2020 16:58

İçişleri Bakanlığı: 1 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: 1 örgüt mensubu teslim oldu
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Bakanlıktan yapışan açıklamada "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan (1) örgüt mensubu, bugün Kilis'te güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristin, 7 yıldır örgüt içerisinde olduğu ve Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlendi.

Böylelikle; 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 203'e ulaşmış oldu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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