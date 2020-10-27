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  4. 27 Ekim 2020 21:15

İçişleri Bakanlığı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Hakkari-Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yıldırım-2 Cilo Şehit Polis Memuru Hasan Yılmaz Operasyonu kapsamında; Hakkari-Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde , İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

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