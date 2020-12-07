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  4. 07 Aralık 2020 22:17

İçişleri Bakanlığı: Teslim olan örgüt mensubu sayısı 225’e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan iki kişinin daha teslim olduğunu ve 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısının 225'e çıktığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Teslim olan örgüt mensubu sayısı 225’e yükseldi
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İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olanlardan birinin 27 yıldır terör örgütünde olduğu belirlendi. 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 225’e yükseldi.

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