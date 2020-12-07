İçişleri Bakanlığı: Teslim olan örgüt mensubu sayısı 225’e yükseldi

İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olanlardan birinin 27 yıldır terör örgütünde olduğu belirlendi. 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 225’e yükseldi.