İçişleri Bakanlığı: Teslim olan örgüt mensubu sayısı 225’e yükseldi

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İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olanlardan birinin 27 yıldır terör örgütünde olduğu belirlendi. 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 225’e yükseldi.
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