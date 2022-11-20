  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İcra yalanıyla dolandıran çete çökertildi

İcra yalanıyla dolandıran çete çökertildi

İcra yalanıyla dolandıran çete çökertildi
Güncelleme:

İstanbul'da vatandaşları ''Borcunuzdan dolayı yasal işlem başlatılıyor'' yalanıyla dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin müşterilerini daha sonra aramak için ''Zengin'', ''Yakışıklı'', ''Patron'', ''Çiftçi'' gibi özellikleriyle sınıflandırdıkları ve arşivledikleri ortaya çıktı.

İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin müşterilerini daha sonra aramak için "Zengin", "Yakışıklı ", "Patron", "Çiftçi" gibi özellikleriyle sınıflandırdıkları ve arşivledikleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü ise tutuklandı.

GÖZALTINA ALINDILAR
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından bir grup şüphelinin Esenyurt'ta kurdukları büroda dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Sultaniye Mahallesi, Doğan Araslı Bulvarı, 350. sokakta tespit ettikleri işyerine baskın yaptı. Baskında Sercan A.(23), Mısra Ş.(25), Gizem B.(23), Z.Y.(17), Serkan A.(25) ve T.D.(29) gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramada nitelikli dolandırıcılık olaylarında kullanılan 10 adet cep telefonu ile 7 adet bilgisayara el kondu.

'ZENGİN, YAKIŞIKLI VE PATRON DİYE...'
Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada polis şüphelilerin vatandaşları arayarak "Borcunuzdan dolayı yasal işlem başlatılıyor." "Evinize icra gelecek" gibi yalanlarla kandırarak banka hesaplarına para aktardıkları tespit edildi. Şüphelilerin bilgisayarlarında yapılan incelemede ise şüphelilerin aradıkları kişileri daha sonra tekrar aramak için "Zengin", "Yakışıklı", "Patron", "Çiftçi" gibi özellikleriyle sınıflandırarak, bilgilerini arşivledikleri belirlendi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sercan A., Mısra Ş. Gizem B., Serkan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Z.Y. ve T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Etiketler dolandırıcı istanbul yasal işlem başlatılıyor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çok özlediği köy hayatını şehrin ortasına taşıdı
''İstanbul'da asgari ücretle çalışan yok'' dedi, canlı yayın karıştı
Yağışlı hava geri dönüyor! Meteoroloji'den 5 il için uyarı
15 yaşındaki çocuğa şantaj yapan sapığa meydan dayağı
Patronların asgari ücret talebi belli oldu! Bölgesel asgari ücret modeli de masada
Özel hastanede kan donduran görüntüler
Taksim'deki hain saldırıda teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
Netflix'in Kuş Uçuşu dizisine 3 transfer birden
Şaşkına çeviren hırsızlık! Kapı ve duvarları kırıp 15 evi soydular
Dünya TSK'nın operasyonunu konuşuyor! İşte vurulan noktalar