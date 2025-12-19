ICRYPEX’in kurucusu için istenen ceza belli oldu

Kripto para borsası ICRYPEX'in kurucusu Gökalp İçer hakkında "kadına karşı olası kastla öldürme" ve "uyuşturucu madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından müebbet hapsi istendi.

Kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında, temin ettiği uyuşturucuyu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden avukat Göksu Çelebi'nin ölümüne neden olduğu iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

