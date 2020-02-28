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İDLİB'TEN BİR ACI HABER DAHA! BİR EVLADIMIZ DAHA ŞEHİT DÜŞTÜ!
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  4. 28 Şubat 2020 23:19

İdlib'ten bir acı haber daha! Bir evladımız daha şehit düştü!

Milli Savunma Bakanlığı rejimin topçu saldırısı sonucu İdlib'de 1 askerin şehit olduğunu 2 askerin yaralandığını açıkladı. Bakanlık rejim hedeflerin vurulmaya devam edildiğini aktardı.

İdlib'ten bir acı haber daha! Bir evladımız daha şehit düştü!
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir.

Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız.

Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı. 

Rejim güçleri tarafından dün düzenlenen hava saldırısında 33 asker şehit olmuş 32 asker de yaralanmıştı. 

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