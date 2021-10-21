İETT otobüsü alev alev yandı

İstanbul Bahçelievler'e akaryakıt istasyonunun yakınında park halinde bulunan İETT otobüsü yandı. İtfaiye ekiplerine söndürülen yangında otobüste hasar meydana geldi.

Bahçelievler’de bir akaryakıt istasyonunun yakınında park halinde bulunan İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.



Çobançeşme Mahallesi Kımız Sokak'ta park halindeki 34 GJ 1156 plakalı otobüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede önlem aldı.

Ekiplerin çalışması sonrası yangın söndürülürken, otobüste hasar meydana geldi