İETT otobüsü durağa çarptı: Yaralılar var
İstanbul Eyüpsultan'da bir İETT otobüsünün durağa çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi İslambey Caddesi'nde bir İETT otobüsü sürücüsü, aracıyla durağa yaklaşırken, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kaldırıma çıkan otobüs durakta bekleyenlere çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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