İETT otobüsü durağa çarptı: Yaralılar var

İstanbul Eyüpsultan'da bir İETT otobüsünün durağa çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi İslambey Caddesi'nde bir İETT otobüsü sürücüsü, aracıyla durağa yaklaşırken, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kaldırıma çıkan otobüs durakta bekleyenlere çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.