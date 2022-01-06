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İETT otobüsü durağa çarptı: Yaralılar var

İETT otobüsü durağa çarptı: Yaralılar var

İstanbul Eyüpsultan'da bir İETT otobüsünün durağa çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi İslambey Caddesi'nde bir İETT otobüsü sürücüsü, aracıyla durağa yaklaşırken, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kaldırıma çıkan otobüs durakta bekleyenlere çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Etiketler iett otobüsü eyüpsultan
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