İETT otobüsü durağa daldı: Yaralılar var

İstanbul Bahçelievler'de D-100 üzerinde İETT otobüsü durağa girdi. Durakta bekleyen yolcularda yaralılar olduğu belirtildi.

İstanbul Bahçelievler'de D-100 üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü kontrolden çıktı. Otobüs, durak önünde bekleyen minibüse çarptı.



YARALILAR VAR

Durakta bekleyen yolculardan yaralılar olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

"DURAKTA ÇOK SAYIDA YOLCU VARDI"

CNN Türk'ten Fulya Öztürk, aktardığı bilgide, "Sağlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor. İş çıkış saatinde trafiğin yoğun olduğu bir saatte meydana geldi. Durakta çok sayıda yolcu vardı. 2 ambulans bölgeden ayrıldı" ifadelerini kullandı.