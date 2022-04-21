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İETT otobüsü kayalıklara çarptı: Yaralılar var!

İETT otobüsü kayalıklara çarptı: Yaralılar var!

Beykoz'da direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü sürücüsü aracıyla yol kenarındaki kayalık alana çarparak durabildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Beykoz Kanlıca Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Beykoz- Kadıköy seferini gerçekleştiren 15F İETT otobüs sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerindeki aydınlatma direğine vurduktan sonra kayalıklara çarparak durabildi. Kazada sürücü ve araç içerisindeki 5 yolcu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleriyse yaraları çevredeki hastanelere kaldırdı. Öte yandan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YARALI ŞOFÖR DAKİKALARCA AMBULANS BEKLEDİ
Kaza sonrası yaralanan otobüs sürücüsü kaldırım üzerinde dakikalarca ambulans bekledi. Sağlık ekipleri ise görüntü almaya çalışan gazetecileri engelledi.

“HERKES YERDEYDİ”
Kaza esnasında araç içerisinde bulunan yolcu, “Otobüsün içindeydik. Yoldan çıkınca vura vura gitti. Arabanın içi bir anda duman oldu. Herkes yerdeydi” dedi.

İHA

Etiketler beykoz iett otobüsü kaza
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