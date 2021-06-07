İETT otobüsü kaza yaptı: Yolcular tahliye edildi

Kağıthane Kemerburgaz Caddesi'nde İETT otobüsü kaza yaparken, araçta bulunan yolcular tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Kemerburgaz Caddesi'nde seyir halinde bulunan İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak, metro inşaat alanının çevresindeki sac duvara çarptı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Kazanın ardından otobüste bulunan yolcular tahliye edilirken, hafif şekilde yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.