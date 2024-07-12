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İETT otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var

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İstanbul Sultangazi'de İETT otobüsü, TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.

Sultangazi Mescid-i Selam otobüs durağında İETT otobüsü önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Yaralılar var. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Sultangazi'de İETT otobüsü, TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.

Etiketler iett otobüsü TIR kaza
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