İETT otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var

İstanbul Sultangazi'de İETT otobüsü, TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.

Sultangazi Mescid-i Selam otobüs durağında İETT otobüsü önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Yaralılar var. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.