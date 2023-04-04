İETT otobüsü tramvaya çarptı
İstanbul Aksaray'da İETT otobüsü tramvaya çarptı. Kazada yaralanan olmazken, seferlerde aksama yaşandı.
Kaza öğle saatlerinde Aksaray viyadük altında meydana geldi. Aksaray'dan Vatan caddesi istikametine giden İETT otobüsü duramayarak Millet caddesine doğru ilerleyen tramvaya yandan çarptı. Kazada İETT otobüsünün ön bölümünde hasar oluşurken şans eseri yaralanan olmadı. İETT otobüsünün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
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