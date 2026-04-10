İETT otobüsünden inerken motosikletin çarptığı kadın yolcu metrelerce uçtu!

İstanbul Küçükçekmece’de durağa tam yanaşmayan İETT otobüsünden inen kadın yolcuya, hızla gelen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen kadının ve motosiklet sürücüsünün yaralandığı o korkunç anlar çevre dükkanların güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 3 Nisan günü İstanbul'un Küçükçekmece İnönü Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde yaşandı. Otobüs durağına yanaşmadan duran İETT otobüsünden inen kadın bir yolcuya motosiklet çarptı. Kadın yolcu çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Kazada motosikletlinin ve kadının hafif yaralandığı öğrenildi. Yaşananlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. İHA