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İETT otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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İstanbul Sancaktepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu anne ve kızı İETT otobüsünün altında kaldı. Olayda 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, anne ağır yaralandı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sancaktepe'de Mevlana Mahallesi Veysel Karani Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, araçlara yeşil ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu anne ve kızı, yolda seyir halinde olan İETT otobüsünün altında kaldı.

3 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken, anne itfaiye ekipleri tarafından otobüs altından çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Sancaktepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu anne ve kızı İETT otobüsünün altında kaldı. Olayda 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, anne ağır yaralandı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sonrası İETT otobüsünün şoförü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası 3 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Anne ile 3 yaşındaki kızının otobüs altında kaldığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

Etiketler iett otobüsü otobüs kaza sancaktepe
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