İğrenç iddia: Voleybol hocasına tacizden gözaltı!

İstanbul Silivri'de voleybol antrenörü, 2 öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Silivri'de voleybol antrenörü olan U.T., iddiaya göre öğrencisi olan iki kız çocuğuna tacizde bulundu. Kızların şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı. U.T. yakalanarak gözaltına alındı. U.T. emniyetteki işlemlerin ardından "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan adliyeye sevk edildi. Bu arada tacize uğradığını iddia eden kızın U.T. ile telefon görüşmesini kayda aldığı ortaya çıktı.

Kayıtta öğrencinin "Elim ayağım titriyor, sizin kızınıza yapılsa hoşunuza gider mi" dediği, U.T.'nin ise "Bir daha böyle birşey olmayacak. Rahat olabilirsin, ben hata yaptım. Bazen olur öyle kusura bakma. Büyüklük sende kalsın, özür dilerim bunlar aramızda. Bir daha hatam olmayacak" dediği duyuluyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden de konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7 Ekim Cuma günü Silivri ilçesinde bir kişinin cinsel istismar suçunu gerçekleştirdiği belirlenerek olayla ilgili inceleme başlatılmıştır. "denildi. Açıklamada, iki kız öğrencinin 1 yıl önce kaydoldukları voleybol kursundaki antrenörleri U.T. tarafından yakın davranıldığına değinildi. U.T. olayın gerçekleştiği gün 2 kız öğrenciyi araçla evine bırakmak istedi. Kız öğrencilerden birinin yolda inmesinin ardından U.T. diğer öğrenciye yönelik cinsel istismarda bulundu. Yakalanarak gözaltına alınan U.T. "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan adli makamlara sevk edildi.

DHA