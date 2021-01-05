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  4. 05 Ocak 2021 19:20

İğrenç olay! 14 yaşından beri öz kızına cinsel istismarda bulundu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 14 yaşından beri öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba, tutuklandı.

İğrenç olay! 14 yaşından beri öz kızına cinsel istismarda bulundu
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Sakarya'da 14 yaşından beri babası tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden kadın şikayette bulundu. Gözaltına alınan istismarcı baba tutuklandı.

Hendek’te, H.Ç.Ç. (28), 14 yaşından beri babası M.Ç.'nin cinsel istismarına uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Evli olan H.Ç.Ç.’nin şikayeti üzerine M.Ç. gözaltına alındı. M.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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