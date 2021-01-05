İğrenç olay! 14 yaşından beri öz kızına cinsel istismarda bulundu

Sakarya'da 14 yaşından beri babası tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden kadın şikayette bulundu. Gözaltına alınan istismarcı baba tutuklandı.

Hendek’te, H.Ç.Ç. (28), 14 yaşından beri babası M.Ç.'nin cinsel istismarına uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu.



Evli olan H.Ç.Ç.’nin şikayeti üzerine M.Ç. gözaltına alındı. M.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.