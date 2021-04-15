İğrenç olay! 7 erkek çocuğunu istismar edip görüntülerini çekti

Tunceli'de yaşanan iğrenç olayda 7 erkek çocuğunu istismar eden ve müstehcen görüntüleriyle CD hazırlayan şahıs kendisini "Çocukların rızası" var diyerek savundu.

Tunceli’de 7 erkek çocuğa yönelik cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İhbarın jandarmaya gönderilen isimsiz bir CD ile yapıldığı ortaya çıktı

Olay, 6 Ocak 2020 tarihinde Tunceli’nin Pertek ilçesinde meydana geldi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, jandarma karakoluna giderek çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunulduğuna dair bir ihbar gerçekleştirdi.

İhbarı yapan kişi delil olarak ise bir CD içerisindeki video görüntülerini jandarma ekiplerine sundu. Görüntüleri izleyen jandarma ekipleri, Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla inceleme başlattı.

Gözaltına alındı

Savcılığın talimatıyla 41 yaşındaki H.Y., 7 Ocak 2020 tarihinde gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Bir yılı aşkın süredir devam eden soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianame Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Müstehcen görüntülerden oluşan CD

Mağdur 7 erkek çocuğun doğum tarihlerinin 1998 ile 2006 arasında değiştiği öğrenildi. İddianamede şüpheli H.Y. hakkında "cinsel istismar, müstehcen görüntülerin üretilmesinde çocukların kullanılması, zincirleme reşit olmayan çocukla cinsel ilişki" suçlamaları yöneltildi. Olayın ortaya çıkmasını sağlayan CD’deki görüntülerin ise 4 dakika 23 saniye olduğu, video içeriğinin ise cinsel istismar görüntülerinden oluştuğu iddianamede yer aldı.

"Rızası var" savunması!

Şüpheli H.Y.’nin iddianamede yer alan ifadesinde Pertek ilçesinde telefon ve bilgisayar tamiri yaptığı bir iş yerinin olduğunu, iş yerinde bir çocukla kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini, aradan uzun zaman geçtiği için başka bir çocukla cinsel ilişkiye girdiğini hatırlamadığını, söz konusu çocuğun 15 yaşından küçük olduğunu beyan etti. H.Y. haziran ayında hakim karşına çıkacağı öğrenildi.