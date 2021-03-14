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İğrenç olay! Köpeğe cinsel istismarda bulunurken yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iple bağladığı köpeği ağaçlık alana götürerek cinsel istismarda bulunan yaşlı adam, olayı gören gençler tarafından darbedildi.

Derince'de boynuna ip bağladığı sokak köpeğini götüren yaşlı adamı gören gençler, şüphelenerek takibe başladı. Köpeği ağaçların bulunduğu alana götüren kişi elle cinsel istismarda bulununca gençler tepki göstererek darbetti.

VATANDAŞLAR VALİ YAVUZ'DAN YARDIM İSTEDİ
Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile iletişime geçerek, yardım istedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından, 'Güvenlik birimleri tarafımdan talimatlandırılmış olup, gereken yasal işlemler ivedilikle yapılacaktır' paylaşımında bulundu. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler köpek tecavüz darp
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