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İğrenç olay! Önüne geleni taciz etti

Aydın'daki semt pazarına bastonla gelen adamın alışveriş telaşında olan kadınları taciz ettiği görüldü.

Çirkin olay, Aydın’ın en büyük ilçelerinden Söke’de kurulan çarşamba pazarında yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 75-80 yaşlarındaki elinde bastonu ile yürüyen bir adamın, alışveriş telaşında olan kadınları taciz ettiği görüldü.

VİDEOYU İZLEYEN TEPKİ GÖSTERDİ
Görüntüler sosyal medyada da yer alırken, yaşlı adama tepki büyüktü. Kimliği belli olmayan yaşlı şahsın yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.

Etiketler pazar sapık bastonlu sapık
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