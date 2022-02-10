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İğrenç olay! Refakatçi kızı taciz eden doktor tutuklandı

İğrenç olay! Refakatçi kızı taciz eden doktor tutuklandı

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı ve Aile Hekimi Dr. L.T., muayene ettiği hastaya refakat eden 16 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Dulkadiroğlu ilçesindeki bir Aile Sağlık Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı L.T.'nin, kendisine muayeneye için gelen hastaya refakat eden 16 yaşındaki genç kızı taciz ettiği ileri sürüldü. Şikayet üzerine gözaltına alınan doktor hakkında, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede şüpheli Dr. L.T. hakkında “Küçük yaşta çocuğa cinsel istismar” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuksuz sanık Tiyekli'nin yargılaması Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. İfadesinde suçlamaları reddeden sanık Tiyekli'nin tutuklanmasına karar verildi.

"Kendi kafasına göre bir hikaye uydurmuş"
Sanık L.T., tutuklanmadan önce yaptığı açıklamada, "Biz hekimler olarak muayene işlemleri sırasında bu konularda çok sıkıntı yaşıyoruz. Bahsi geçen kız çocuğu da kendi kafasına göre bir hikaye uydurmuş. Bilindiği gibi yargı bu konularda çok hassastır. Tıbbi denetleme konusunda müfettişler sürekli gelirler. Herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Yargı sürecini avukatım takip ediyor" demişti.

İHA

Etiketler kahramanmaraş taciz
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