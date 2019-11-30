İhbara giden polis ekibine hain tuzak

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Mardin-Nusaybin karayolu İpekyolu'nda meydana geldi. Bir olay ihbarı üzerine harekete geçen zırhlı polis ekibi İpekyolu'nda seyir halindeyken, teröristler tarafından yol kenarına döşenen EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı. Patlamada 2 polis memuru hafif yaralandı. Yaralı polis memurları kaldırıldıkları hastanede ayakta tedavi edilip taburcu edilirken, bölgeye sevk edilen takviye birlikler kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattı.
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