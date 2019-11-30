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  4. 30 Kasım 2019 12:36

İhbara giden polis ekibine hain tuzak

Mardin'de bir olay ihbarına giden polis ekiplerini taşıyan zıhlı aracın geçişinde teröristler tarafından yola döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP) uzaktan kumanda ile patlatıldı.

İhbara giden polis ekibine hain tuzak
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Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Mardin-Nusaybin karayolu İpekyolu'nda meydana geldi. Bir olay ihbarı üzerine harekete geçen zırhlı polis ekibi İpekyolu'nda seyir halindeyken, teröristler tarafından yol kenarına döşenen EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı. Patlamada 2 polis memuru hafif yaralandı. Yaralı polis memurları kaldırıldıkları hastanede ayakta tedavi edilip taburcu edilirken, bölgeye sevk edilen takviye birlikler kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattı.

 
 
 

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