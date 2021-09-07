İhraç edilen 25 hakim-savcı hakkında gözaltı kararı

FETÖ soruşturması kapsamında, yazılı sınav öncesinde 20'si soruları alarak hakim-savcı olan, 5'i soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2011 yılı hakim-savcı sınavı soruşturması kapsamında, 20'si sınav sorularını alan, 5'i soruların dağıtılmasına aracılık eden 25 FETÖ/PDY mensubu ihraç hakim-savcı hakkında, Ankara merkezli 18 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, sınav sorularını alarak hakim ve savcı olan ve daha önce meslekten ihraç edilen 20 kişi ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 5 kişi hakkında Ankara merkezli 18 ilde operasyon başlatıldı.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.