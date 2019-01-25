Yunanistan onayladı ! Makedonya'nın ismi değişiyor
Yunanistan onayladı ! Makedonya'nın ismi değişiyor
Emeklilere ek zam ! Artış ne kadar olacak ?
Emeklilere ek zam ! Artış ne kadar olacak ?
Bu geceye dikkat ! Bakan'dan kritik fırtına uyarısı
Bu geceye dikkat ! Bakan'dan kritik fırtına uyarısı
MHP'de deprem ! Manisa İl Başkanı görevden alındı, il teşkilatı kapatıldı
MHP'de deprem ! Manisa İl Başkanı görevden alındı, il teşkilatı kapatıldı
İflas eden Pamukkale Turizm'den ilk açıklama
İflas eden Pamukkale Turizm'den ilk açıklama
Dolar ve Euro eridi ! Piyasalarda bayram havası
Dolar ve Euro eridi ! Piyasalarda bayram havası
İstanbul'da AVM'de korkutan yangın
İstanbul'da AVM'de korkutan yangın
ABD'den Türkiye için iyi haber: Yaptırımlar azaldı !
ABD'den Türkiye için iyi haber: Yaptırımlar azaldı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 25 Ocak 2019 16:32

İki aile arasında silahlar konuştu ! Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

İki aile arasında silahlar konuştu ! Ölü ve yaralılar var
A+ A-

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve tabancaların da kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Kapaklı'nın Atatürk Mahallesi Şükran Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kız kaçırma yüzünden aralarında husumet bulunan Er ve Şengül ailelerinin fertleri arasında yine tartışma çıktı. Tartışma, tabancaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

 

 

DHA

kapaklı , kavga , tekirdağ , cinayet
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM