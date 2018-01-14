''Çılgın Proje'' için kritik karar yarın açıklanacak
''Çılgın Proje'' için kritik karar yarın açıklanacak
İki aile arasında silahlı kavga: 10 yaralı
İki aile arasında silahlı kavga: 10 yaralı
O ilimizde korkutan deprem Sallandılar
O ilimizde korkutan deprem Sallandılar
Bakan Kurtulmuş'tan ''Brad Pitt'' açıklaması !
Bakan Kurtulmuş'tan ''Brad Pitt'' açıklaması !
Cep telefonlarındaki taksit yasağı hakkında yeni açıklama
Cep telefonlarındaki taksit yasağı hakkında yeni açıklama
Bodrum aşığı prens hapse gönderildi !
Bodrum aşığı prens hapse gönderildi !
O ülke beşik gibi sallandı ! Korkutan deprem
O ülke beşik gibi sallandı ! Korkutan deprem
İran zafer ilan etti ! ABD'ye mesaj gönderdi...
İran zafer ilan etti ! ABD'ye mesaj gönderdi...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 14 Ocak 2018 17:09

İki aile arasında silahlı kavga: 10 yaralı

Mardin'de iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı.

İki aile arasında silahlı kavga: 10 yaralı
A+ A-

Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı Suriye sınırında bulunan Hatunlu Köyü'nde 2 aile arasında arazi anlaşmasızlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgaya dönüştü. Silah, sopa ve taşların kullanıldığı çatışmada, 2'si kadın 10 kişi yaralandı.

Merkez Artuklu ilçesinin Suriye sınırında bulunan Hatunlu Köyü’nde bugün 2 aile arasında arazi anlaşmasızlığın ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle iki aile silahlı, sopalı ve taşlı çatışma çıktı. Çatışmada, Abdulvahap A. (43), Ammar A. (21), Abdurrezzak A. (34), Erkan A. (36) Nuray A. (30) ile Suriyeli İbrahim Ali (55), İbrahim Şerif (19), Berna Ali (36) ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kavga ardından çevredekilerin ihbarı üzerine köye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralananlara sağlık ekiplerince yapılan ilk müdehale ardından Mardin ve Kızıltepe’deki hastanelere ambulansla kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralı Suriyelilerin, kavgaya karışan bir ailenin arazisinde çalıştıkları ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. 

DHA

silah , aile , kavga , mardin
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM