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  4. 11 Mart 2018 12:01

İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı

İzmir'de iki aile arasında çıkan çatışmada 6 kişi yaralandı.

İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı
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İzmir’in Konak ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Konak ilçesinde bulunan 2. Kadriye Mahallesi 681 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aralarında önceden husumet bulunan iki aile arasında, bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, iki grup birbirine pompalı tüfekle ateş açtı. Kavgada, her iki gruptan Ferayi V. (14), Meral V. (10), Fadime D. (38),  Metin D. (23) ve Şerafettin D. (13) ile kavga sırasında yoldan geçmekte olan Erkan P. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.

Mahallelinin olayı polis ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi. Yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden edinilen bilgilere göre  yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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