  4. İki aile arasındaki yol verme kavgası, silahlı çatışmaya döndü, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında 'yol verme' meselesi yüzünden çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Nusaybin kara yolu Ilıcak Mahallesi mevkisinde yaşanan korkunç olay cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü

Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Ilıcak Mahallesi mevkisinde, Nusaybin kara yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, araçlarıyla seyir halinde olan iki ailenin fertleri arasında yol verme anlaşmazlığı yaşandı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaşanan arbede ve silahlı çatışma sonucunda 35 yaşındaki D.B. olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki A.K. ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Böylece acı olayda ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Olay Anı Kameralara Yansıdı

Meydan savaşını andıran kavgada yaralanan diğer 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, tarafların birbirine sopalarla vurduğu, ateş açtığı ve çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

DHA / İHA

