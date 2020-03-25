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  4. 25 Mart 2020 10:44

İki ailenin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, akrabalar arasında araziden geçen yol anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

İki ailenin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı
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Kılçık Mahallesi'nde oturan akraba iki aile arasında, dün gece araziden geçen yol anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Yehsa A. (22) öldü, 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karışan bazı kişiler ise gözaltına alındı.

Olayların daha fazla büyümemesi için mahallede jandarma, yaralıların tedavi gördüğü hastanede ise polis ekipleri önlem aldı.

DHA

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silah , kavga , şanlıurfa
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