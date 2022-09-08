İki akraba arasında ''keçi ahırı'' kavgası: 3 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde akraba olan iki aile arasında, ufak bir araziye yapılacak keçi ahırı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü.

Korkunç olay, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi kırsalındaki Köklü Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan aileler arasında yaklaşık 15 metrekare büyüklüğündeki araziye yapılacak keçi ahırı nedeniyle tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİYLE DEHŞET SAÇTI

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yapılacak ahırın evine yakın olmasından dolayı karşı çıkan Durdu K. (57), tartışma büyüyünce av tüfeğiyle mahallenin eski muhtarı İbrahim K., Şerife K., Ayşe D. ile 4 kişiye ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılırken, 3 kişinin cansız bedeni ise savcı ve jandarma tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI

Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan soruşturma neticesinde Durdu K., yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralanan 4 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.