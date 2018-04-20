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  4. 20 Nisan 2018 14:36

İki arkadaşın acı kaderi !

Kastamonu-İstanbul yolunda 3 gün önce meyadana gelen kazada yaralanan üniversteli genç, yaşam mücadelesini kaybetti.

İki arkadaşın acı kaderi !
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İstanbul karayolunda meydana gelen kazada Şaban Onur Akıncı idaresindeki 78 SE 334 plakalı otomobil ile Namık Kemal Taboğlu (48) yönetimindeki 37 BJ 422 plakalı kamyonet çarpıştı. Yaşanan feci kazada Bahtiyar Ahmet Kısa hayatını kaybederken, Şaban Onur Akıncı ile araçta yolcu olarak bulunan Resul Can Şanlı, Mertcan Orhan ve Ali Kadirhan Çakır yaralandı. Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavileri devam eden yaralılardan Beyin Cerrahi Bölümünde yatan Resul Can Şanlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Devlet Hastanesinde otopsisi yapılan Resul Cam Şanlı’nın cenazesi, ailesine teslim edildi. Şanlı’nın cenazesinin, Cuma namazının ardından memleketi Safranbolu’da defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan Resul Cam Şanlı’nın Karabük Üniversitesi Girişimcilik Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu ve müzisyenlik yaptığı öğrenildi. Ayrıca aynı kazada Karabük Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencisi genç müzisyen Bahtiyar Ahmet Kısa da hayatını kaybetmişti. 

kastamonu , istanbul , kaza
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