  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İki arkadaşıyla yola çıkmıştı, cesedi köprü altında bulundu

İki arkadaşıyla yola çıkmıştı, cesedi köprü altında bulundu

Güncelleme:

Kütahya'dan Uşak'a gitmek üzere 2 arkadaşıyla birlikte yola çıktığı belirlenen bir kişinin cansız bedeni yol üstündeki bir köprünün altında bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Gediz-Uşak karayolu üzerinde bulunan Beylerhan köyü yakınlarında bulunan bir köprünün altında erkek cesedi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kütahya'dan Uşak'a gitmek üzere 2 arkadaşıyla birlikte yola çıktığı belirlenen bir kişinin cansız bedeni yol üstündeki bir köprünün altında bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Z.U. (36) olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Z.U.'un cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kütahya'dan Uşak'a gitmek üzere 2 arkadaşıyla birlikte yola çıktığı belirlenen bir kişinin cansız bedeni yol üstündeki bir köprünün altında bulundu.

Z.U.'un dün akşam Kütahya'nın Gediz ilçesinden iki arkadaşıyla beraber Uşak'a gitmek için yola çıktığının belirlenmesi üzerine 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kütahya'dan Uşak'a gitmek üzere 2 arkadaşıyla birlikte yola çıktığı belirlenen bir kişinin cansız bedeni yol üstündeki bir köprünün altında bulundu.

İHA

Etiketler Kütahya uşak ceset erkek cesedi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı çekildi Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı çekildi Trabzon'da gol yağmurunun kazananı Fenerbahçe oldu Trabzon'da gol yağmurunun kazananı Fenerbahçe oldu MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu Acun Ilıcalı'dan maç sonrası dikkat çeken çıkış Acun Ilıcalı'dan maç sonrası dikkat çeken çıkış Trabzonspor Başkanı Doğan'dan olay olacak açıklama Trabzonspor Başkanı Doğan'dan olay olacak açıklama Mourinho'dan maç sonrası olay açıklamalar Mourinho'dan maç sonrası olay açıklamalar Şenol Güneş'ten Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar Şenol Güneş'ten Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar Irak'ta deprem; Türkiye'den de hissedildi Irak'ta deprem; Türkiye'den de hissedildi Önce yağmur, sonra kar, ardından da yaz geliyor! Önce yağmur, sonra kar, ardından da yaz geliyor! ''CHP DEM'leniyor'' demişti; kesin ihracı istendi ''CHP DEM'leniyor'' demişti; kesin ihracı istendi
Özel ''Kürtlere devlet vaadediyorum'' demişti, CHP'nin yol haritası belli oldu Özel ''Kürtlere devlet vaadediyorum'' demişti, CHP'nin yol haritası belli oldu İstanbul'da yük gemisine İsrail'e protesto baskını İstanbul'da yük gemisine İsrail'e protesto baskını