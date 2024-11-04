İki arkadaşıyla yola çıkmıştı, cesedi köprü altında bulundu

Kütahya'dan Uşak'a gitmek üzere 2 arkadaşıyla birlikte yola çıktığı belirlenen bir kişinin cansız bedeni yol üstündeki bir köprünün altında bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Gediz-Uşak karayolu üzerinde bulunan Beylerhan köyü yakınlarında bulunan bir köprünün altında erkek cesedi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Z.U. (36) olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Z.U.'un cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Z.U.'un dün akşam Kütahya'nın Gediz ilçesinden iki arkadaşıyla beraber Uşak'a gitmek için yola çıktığının belirlenmesi üzerine 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA