İki aylık eşini satırla katleden cani koca cinayetin nedenini açıkladı

Antalya'da bundan 2 ay önce evlenen hemşire çiftin evlilikleri kana bulanmıştı. Cani koca, eşini satırla katletmiş suçunu itiraf etmişti. Türkiye'nin kanını donduran cinayetin nedeni de ortaya çıktı...

Antalya'da kendisi gibi hemşire olan 2 aylık eşi Sevcan S.'ı (26) satırla öldüren H.S. (26), tutuklandı. H.S.'a bir süre önce kişilik bozukluğu teşhisi konulduğu, bu nedenle tedavi görüp ilaç kullandığı öğrenildi.

Olay, 9 Mart'ta saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Her ikisi de özel hastanede hemşire olarak çalışan 2 aylık evli Halit Can ve Sevcan S. çifti, öğle saatlerinde maddi problemler nedeniyle tartıştı. H.S. akşam saatlerinde eve geldiğinde çift arasında yine tartışma çıktı. H.S., kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan S.'a satırla vurdu.

ÖLDÜRÜP, SATIRI BOĞAZINDA BIRAKTI

Bağrışma ve gürültü seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekibi, Sevcan S.'ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Karnında ve boğazında kesi bulunan Sevcan S.’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. H.S.'ın eşini öldürdüğü, ardından satırı, boğazının üzerine bıraktığı saptandı. İncelemenin ardından Sevcan S.’ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

H.S. evde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Boynunda ve elinde kesik olan Sevcan S., Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polisin olay yeri incelemesinde, yerde birinin sapı kırık, 2 bıçak olduğu belirlendi. İşlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Sevcan S.'ın cenazesi, Hatay'a götürülerek toprağa verildi.

EMNİYET İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

H.S.'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde; maddi problemler nedeniyle zaman zaman tartıştıklarını söyleyen H.S., olay günü kıskançlık krizi yaşadıklarını aktardı. Eşinin kendisini beğenmeyip başka erkeklerle kıyasladığını öne süren H.S., "Eşim bana bıçakla saldırınca mutfağa gittim. Elime ne aldığımı hatırlamıyorum. Ben de karşılık verdim" dedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.S., 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Yeniden hastaneye götürülen H.S., tedavisi tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edilecek.

Diğer yandan H.S.'a bir süre önce kişilik bozukluğu teşhisi konulduğu, bu nedenle psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi. (DHA)

DHA