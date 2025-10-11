İki aylık eşinin boğazını keserek öldüren caniye tahliye

  1. Anasayfa
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 3 yıl önce 2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren koca, mahkemenin "akli dengesinin yerinde olmadığı" kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, 31 Ağustos 2022’de Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde meydana gelmişti.

N.A. (32), Koçarlı ilçesinde yaşayan M.A. (33) ile 26 Haziran 2022'de evlenmişti. Henüz elindeki gelin kınası çıkmayan genç kadın, 2 aylık evliyken korkunç bir cinayete kurban gitmişti.

Nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği iddia edilen eşi M.A. tarafından boğazı kesilerek öldürülen Necla A., gözyaşları arasında toprağa verilmişti. Yaşanan olayın ardından M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yaklaşık 3 yıldır hapiste olan M.A. hakkında "akli dengesinin yerinde olmadığı" yönünde rapor düzenlendi. Mahkeme, raporu dikkate alarak şahsın cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi.

"Özgürlüğümüze kavuştuk"

Mahkeme kararının ardından M.A. tahliye edildi. Baba A.A. ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür" ifadelerini kullandı. Baba A.A.’nın paylaşımı tepki toplarken, çok sayıda vatandaş "Bir kadın öldürüldü, siz hangi özgürlükten bahsediyorsunuz?" yorumunu yaptı.

