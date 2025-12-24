İki aylık hemşire eşini satırla katleden caniden mahkemede acılı babaya hakaret

Antalya'da 2 aylık eşini satırla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan katil zanlısı koca eşe ve kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken acılı babanın "en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" sözünü duyan katil zanlısı duruşmada "kes lan sesini" diye bağırdı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına maktul S.S.'ın annesi Havva Ünay, babası G.D., tutuklu sanık H.S. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Sanık H.S., "Çok pişmanım, beraatimi istiyorum, tahliye konusunda herhangi söyleyeceğim bir şey yok. Tasarlayarak hareket etmedim, olay ani gelişti" dedi.

Davanın önceki celsesinde esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 82/1. maddesinde düzenlenen nitelikli kasten öldürme suçunu oluşturduğunu belirterek, sanığın "canavarca hisle", "eşi olması nedeniyle" ve "mağdurun kendini savunamayacak durumda bulunması" nitelikleri kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, bu değerlendirme doğrultusunda sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Sanıktan acılı babaya, "Kes lan sesini"

Duruşmayı gözyaşları içinde izleyen Havva Ünay, sanığın en ağır cezayı almasını talep ederken, baba G.D. ise sanığın celse öncesi son savunmasını okuduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Karşı tarafın savunmasını okudum, söyledikleri doğru değil, benim kızım hiçbir zaman mutlu değildi. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Babadan son ifadeleri alınırken, sanığın babaya dönerek "Kes lan sesini" demesinin ardından, baba G.D. "Seninle dışarıda görüşeceğiz" tehdidinde bulundu, G.D., söyleminin ardından duruşma salonunun çıkartıldı.

"Canavarca his" yönünden yeterli delil yok

Mahkeme heyeti, sanığın eşi olan S.S.'a karşı kasten öldürme eylemini gerçekleştirdiği kanaatine vararak, eylemin eşe ve kadına karşı kasten öldürme kapsamında değerlendirilmesiyle sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Savcının mütalaasında yer alan "canavarca his" yönünden ise dosyada bu nitelikli hali destekleyecek yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle bu bentten hüküm kurulmadı.

"Bana yaşattıkları acıyı yaşamadan ölmesinler"

Duruşma sonunda basın mensuplarına açıklama yapan müşteki avukatı kararın emsal teşkil etmesini ifade ederken, anne Havva Ünay ise "Adalet sonunda yerini buldu, ağırlaştırılmış müebbet. Bu benim acımı hiçbir şekilde hafifletmeyecek, dindirmeyecek. Gün yüzü görmediğini bileceğim. Buradan ailesine de sesleniyorum, çocuklarının ne olduğunu biliyorlardı. Bana yaşattığı acıyı yaşatmadan hiçbiri ölmesin, tek dileğim budur" şeklinde konuştu.

Olayın geçmişi

Olay, 9 Mart 2025 tarihinde Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan bir sitenin giriş katında meydana geldi. Özel bir hastanede hemşire olarak çalışan S.S. ile Acil Tıp Teknisyeni eşi H.S. arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü, S.S.'ın sırt, karın ve vücudunun çeşitli bölgelerinden satırla yaralandığı bildirildi. Sağlık ekipleri, genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sanık ise yaralı olduğunu söyleyerek polis ekiplerine teslim oldu.

Güvenlik kamerası görüntüleri dosyada

Dosyaya giren güvenlik kamerası görüntülerinde, S.S.'ın yaşadığı şiddetten kaçmak amacıyla defalarca evden çıkmaya çalıştığı, sanık tarafından engellendiği ve olayın ardından H.S.'ın üzeri kanlı şekilde apartmandan tek başına çıktığı anların yer alıyor.

