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  4. 02 Temmuz 2017 16:06

İki büyük şehir iki iğrenç olay ! Tacizcilerin sözleri şoke etti

İstanbul ve İzmir'de yaşanan taciz olayları pes dedirtti.

İki büyük şehir iki iğrenç olay ! Tacizcilerin sözleri şoke etti
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İstanbul Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinde genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, kendisini, 'Çocuğum var, eşim hamile, şeytana uydum' diyerek savundu. Genç kızın ablası o anları kameraya aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere büyük tepki geldi.

İZMİR'DE SAPIK DEHŞETİ

İkinci iğrenç olay ise İzmir'de yaşandı.Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencisi G. A. bornovailçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde bulunan kız öğrenci yurdunun önünden geçerken yolda bir erkek tarafından sözlü ve fiziki tacize uğradı. İddiaya göre tacizci sözlü tacizin ardından genç kadına arkadan saldırmaya çalıştı. Aldığı tepkinin ardından olay yerinden kaçan tacizcinin peşinden giden Gamze A.'nın bağırması sonucu çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Yardıma koşan vatandaşların tacizciyi yakalamasıyla olay yerine gelen polisler tacizciyi gözaltına aldı.

'BİR DAHA OLMAZ'

Tacizcinin yakalanıp dayak yedikten sonra söylediği cümleler ise adeta şoke etti; Kendini " bir daha olmaz" gibi ifadelerle savundu.

sapık , istanbul , izmir , taciz