İki çocuk annesi genç kadın balkondan düşerek öldü

Giresun'da 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen genç kadın evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Giresun'un Espiye ilçesinin Merkez Mahallesi Hülya Sokak'ta meydana gelen olayla ilgili edinilen bilgilere göre, 2 çocuk annesi Fatma Ç. henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı evinin balkonundan düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Espiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Fatma Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

