  İki çocuk annesi genç kadın evinde katledildi!

İki çocuk annesi genç kadın evinde katledildi

Her gün yeni bir kadın cinayetinin yaşandığı Türkiye bugün de 39 yaşındaki Gülhan'ın ölümüyle sarsıldı... Siirt'te 2 çocuk annesi 39 yaşındaki genç kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Barış Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Gülhan B.’den haber alamayan yakınları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Gülhan B.'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Gülhan B.’nin cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kadının eşinin ise işi nedeniyle il dışında bulunduğu öğrenildi. (DHA)

