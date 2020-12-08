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  4. 08 Aralık 2020 13:16

İki doktor ve bir eczacıyı daha kaybettik

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İzmir'de iki uzman doktorun, Konya'da çalışan bir eczacının korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. TTB, hayatını kaybeden sağlık çalışanları için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajları yayımladı.

İki doktor ve bir eczacıyı daha kaybettik
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Türk Tabipleri Birliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2 uzman doktor ve 1 eczacının daha korona virüse yenik düştüğünü açıkladı.

Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB), İzmir’de özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Dr. Hamdi Kandilcioğlu, İzmir S.B.Ü. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin İber ve Konya'da çalışan Eczacı Nazım Yiğit'in Covid-19 nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini duyurarak başsağlığı dileklerinde bulundu.

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