İki genç kız silahlı saldırıya uğramıştı... Sevgililer tutuklandı !

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Şeyda O. (24) ve Dilara E.’yi (19) ayaklarından kurşunlattığı iddiasıyla Menekşe A. ve saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen erkek arkadaşı Yılmaz Ç. yakalandı. İki sevgili çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Olay, dün gece saatlerinde Namık Kemal Mahallesi konser alanı içerisinde meydana geldi. İddiaya göre Dilara E., Şeyda O. ile aralarında husumet bulunan Menekşe A.'yı darp etti.

Menekşe A. da olayı sevgilisi Yılmaz Ç.'ye anlattı. Genç kızları takip eden Yılmaz Ç., dün saat 23.00 sularında Namık Kemal Mahallesi, Orhan Ekinci Bulvarında kaldırımda yürüyen genç kızlara tabancayla ateş etti.

Bileklerinden yaralanan genç kızlar, Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürülürken, polis başlattığı soruşturmada Menekşe A. ve Yılmaz Ç. yakaladı.

Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yaralı genç kızların durumunun iyi olduğu belirtildi.

TUTUKLANDILAR

İki genç kızı yaraladığı öne sürülen Yılmaz Ç. ve onu azmettirdiği iddia edilen kız arkadaşı Menekşe A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.