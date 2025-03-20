İki haftalık evliydi... ''Telefonunu ele geçiren eşi'' yüzünden hayatı kabusa döndü

İzmir'de yaşanan olayda geçtiğimiz yıl evlenen bir çift arasında yaşananlar şok etkisi yarattı. Evliliklerinin ikinci haftasında başlayan akılalmaz olaylar bir vatandaşın hayatını kabusa çevirdi. Genç adamın telefonunu ele geçiren eşi, tek bir mesajla talihsiz adamın hayatını kararttı

İzmir'de yaşayan bir kişinin geçtiğimiz yıl evlendiği karısı, iddiaya göre adamın telefonundan kendisine gizlice tehdit mesajı atıp, suç duyurusunda bulunarak uzaklaştırma kararı aldı. Bu süreç içerisinde adam evine giremezken, kadın evde bulunan ziynet eşyalarını aldı ve şiddete maruz kaldığı suçlamasıyla da boşanma davası açtı. Bunun ardından karısının daha önceki evliliklerindeki eşlerine ulaşan adam, karısının aynı yöntemi uygulayarak dolandırıcılık yaptığını öne sürdü ve suç duyurusunda bulundu.

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki F.G., 2024 yılında H.G. ile evlendi. Mutlu bir evlilik yaşayan F.G., evliliğinin ikinci haftasında hayatının şokunu yaşadı. F.G., telefonunu gizlice alan karısının kendisine gizlice tehdit mesajı attığını ileri sürdü. Telefonuna gelen tehdit mesajının ardından emniyete giderek şikayetçi olan kadın, F.G. hakkında uzaklaştırma kararı aldı. Evine yaklaşamayan adam bu süreçte dışarıda kalmak zorunda olduğunu söylerken, kendisine ait olan nakit birikimlerin ve ziynet eşyalarının karısı tarafından çalındığını iddia etti. Daha sonra eşinin eski evliliklerindeki eşleriyle iletişim kurduğunu belirten F.G., H.G.'nin daha önceki evliliklerinde de benzer yöntemler kullanarak dolandırıcılık yaptığını öğrendiğini söyleyerek, karısı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Elektronik kelepçe ile geziyor

Karısının şiddet gördüğü şikayeti üzerine gözaltına alınan ve daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandığını söyleyen F.G., 10 gün hapis yattığını söyledi. Aldığı adli kontrol kararının ardından elektronik kelepçe ile gezen F.G., hiç bir şey yapmadığı ve mağdur duruma düşürüldüğü halde elektronik kelepçe ile gezdiğinden dolayı utandığını söyledi.

"Bütün birikimimi çaldı"

Eşimle 3 Temmuz 2024 evlendiğini belirten F.G., "Evlendikten sonra benim telefonundan kendisine tehdit mesajları atmış. Tabii ben bunları karakoldan çağırıldığım zaman öğrendim. Bu mesajlardan dolayı bana evden 6 ay uzaklaştırılma kararı verildi. Daha sonra eşimin bana mesaj atarak beni konuşmaya çağırdı. Eve gittiğimde ise beni polislere yakalattı. Ardından hakkımda üç günlük hapis cezası ve üç gün de zorlamada hapis cezası çıktı. Hiçbir şey yapmadığım halde bir hafta hapiste kaldım. Uzaklaştırma sürecinde ise iş yerinden istifa etmek zorunda kaldım. Yaşanan bu süreçte kendi birikimim olan 100 bin TL, 3 bilezik ve 5 tane de ata altınımı çaldı. Ben şu anda evimden ne bir tişört, ne bir pantolon hiçbir şey alamadım. Evime giremediğim için bir ablamda bir annemde kalıyorum. Kendisi şu anda benim kurduğum evde rahat rahat yaşıyor. Bu da benim zoruma gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Eski eşini de hapse attırmış"

Bekar yaşamında şu anki eşinin yaşadığı evi kiralayıp içerisindeki bütün eşyalarını aldığını vurgulayan F.G., "O evde yaşıyordum. Kendi eşyalarım vardı. Eşim dahil oldu sonradan. Şu anda ben evden uzaklaştırıldım. Hem mağdurum hem de yasanın düzenlemesini istiyorum. Hiçbir şekilde hala evime gidemiyorum. Ayrıca daha önceki evliliğinden de bir eşine senet imzalatmış. Adamı mağdur etmiş. Adamla irtibat kurdum. Eski eşi bana bir an önce kurtulmamı ve bir daha hiçbir şekilde muhatap olmamanın gerektiğini gerekirse hiçbir şey alma arkana bakmamı söyledi. Çünkü ‘Beni de hapse attırdı' dedi. Ben bu konuda çok mağdurum. Ben yetkililerden bu kanunun düzenlenmesini rica ediyorum. Nasıl bir çözüm bulunacak bilmiyorum ama biz erkekler katil değiliz" sözlerini söyledi.

İHA