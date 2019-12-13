İki ilde büyük DEAŞ operasyonu

Mersin’in Silifke ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, illegal yollardan yurt içine giriş yaptığı belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. IŞİD adına Suriye’nin Rakka bölgesinde lojistik destek faaliyetlerinde bulunan ve sözde el-Bab komutanı olan zanlının sorgusu ve devam eden çalışmalar neticesinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde, şüpheliyle birlikte olan bir kişi daha yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya merkezli beş ilde sosyal medya hesaplarından IŞİD propagandası yapıp, örgüte eleman kazandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan dört şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında Malatya, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Elazığ’da belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda dört şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.